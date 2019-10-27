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27 Ekim 2019 Pazar 14:21:06 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 14:23:59

'PKK ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür'

Dağa kaçırılan çocukları için sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Bilal Avunan, "Oğlumun bulunması için Ankara'ya gittim, orada eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile görüştüm. Baluken, HDP'yi aradıktan sonra bana 'oğlunu HDP götürmüş ve PKK'ya vermiş.' dedi. PKK ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür" açıklamasında bulundu

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.      

Oturma eylemine katılan anne Fatma Akkuş, 2015'ten bu yana haber alamadığı kızı Songül'e kavuşana kadar eylemini sonlandırmayacağını söyledi.      

Kızı Songül'ü çok özlediğini dile getiren anne Akkuş, "Çocuklarımızı HDP dağa götürdü. Kandırıp çocuklarımızı götürüyorlar. Beş senedir kızımdan haber alamıyorum, HDP çocuklarımızı getirsin. HDP'liler eğer çok istiyorlarsa kendi çocuklarını dağa götürsünler. Onların çocukları dağda değil. Beş senedir ne çektiğimi bir Allah biliyor.  Onların çizdiği yol ABD'ye ve İsrail'e çıkıyor. Bu Kürt, Türk meselesi değildir. Madem Kürtleri savunuyorlar o zaman niye benim çocuğumu benden neden koparıyorlar. Kızımı istiyorum, ölene kadar da burada eylemimi sürdüreceğim." diye konuştu.      

- "HDP oğlumu getirsin ve bana teslim etsin"      

Oğlu Emrah için oturma eylemini sürdüren Bilal Avunan da HDP'ye tepki gösterdi.      

Oğlunun kaçırılmasının ardından 4 ay süresince yoğun arayışa girdiğini belirten Avunan şunları kaydetti:      

"Oğlumun bulunması için Ankara'ya gittim orada eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile görüştüm. Baluken, HDP'yi aradıktan sonra bana 'oğlunu HDP götürmüş ve PKK'ya vermiş.' dedi. PKK ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür.  HDP oğlumu getirsin ve  bana teslim etsin. Oğlum, benim sesimi duyuyorsan ve fırsat bulduğu zaman onlardan kaçsın gelsin. 2015'ten bu yana oğlumdan haber alamadım. Ben sonuna kadar burada bekleyeceğim. Yaşıyor mu bilmiyorum."      

(AA)

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