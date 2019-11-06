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06 Kasım 2019 Çarşamba 11:18:48 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 11:24:32

PKK teröründen arındırılan Fis Ovası'nda ezan sesleri

Bir dönem terör saldırıları ve uyuşturucu ile gündeme gelen Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis Ovası'nda sağlanan huzur ortamının ardından bölgeye cami de yaptırıldı. AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, "2 yıl öncesine kadar yol kapatmaların, kimlik kontrollerinin yapıldığı ve mazisinde de farklı şekillerde anılan bir yer. Terör örgütü orayı bir karargah gibi kullanmış. Şimdi burada bir cami açılıyor" dedi.

Terör örgütü PKK'nın kuruluşunu ilan ettiği, bir dönem terör saldırıları ve uyuşturucu ile gündeme gelen Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis Ovası'nda sağlanan huzurun ardından bir hayırsever tarafından bölgeye cami inşa ettirildi.

Fis (Ziyaret) Ovası, 1978 yılında yapılan toplantıyla kuruluşunu ilan eden terör örgütü PKK mensuplarının uzun yıllar yol kesip, kimlik kontrolü yaptığı, insan kaçırdığı, araç yaktığı saldırılarla, finans kaynağı olan uyuşturucu ekimi ile gündeme geldi.

Diyarbakır'da bir hayırsever, güvenlik güçlerince son yıllarda terör örgütü PKK ve finans kaynağı uyuşturucuya yönelik düzenlenen kararlı operasyonlarla tesis edilen huzur ortamında Fis Ovası'na cami kazandırdı. Caminin açılışı bölgede yaşayanların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Terör saldırıları nedeniyle birkaç yıl öncesine kadar evlerinden çıkamayan, günlük ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamayan yöre halkı artık huzur içinde ibadet yapmanın hazzını yaşıyor. 

"Daha önce terör örgütünün karargahıydı"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşa edilen caminin minare ve kubbe yapısıyla dikkat çektiğini, alt katında da taziye evi olarak kullanılması için bir bölüm ayrıldığını söyledi.

Budak, caminin bölgede inşa edilmesinin ayrı bir anlamı olduğuna işaret ederek, "2 yıl öncesine kadar yol kapatmaların, kimlik kontrollerinin yapıldığı ve mazisinde de farklı şekillerde anılan bir yer. Terör örgütü orayı bir karargah gibi kullanmış, kuruluşunu orada yaptığını söylemiş. Şimdi burada bir cami açılıyor. Hem de çok görkemli, vatandaşın ihtiyacına cevap verecek bir cami." dedi.

"Kur'an kursu da inşa edilecek"

Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinden önce bölgenin ilim ve irfan yuvası olduğunu dile getiren Budak, "Camiyi yaptıran hayır sahibi orada Kur-an kursu da inşa etmeyi planlıyor. Hayata geçerse oranın tamamen atmosferi değişecek, bir ilim irfan yuvası haline dönüşecek. İnşallah orada yetişen gençler, anne babalarına, ülkelerine, memleketlerine faydalı bir genç olacak. Terör örgütü PKK, insanların hem dini inanışlarını hem kültürlerini değiştirmeye çalıştı. Biz tekrar özümüze, aslımıza dönmek zorundayız. Bu cami de belki ona vesile olur." sözlerine yer verdi. 

AA

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