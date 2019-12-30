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30 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 02:44:04

PKK simsarı HDP binasına yerleşmiş

Dağa kaçırılmadan önce HDP il binasının bodrumuna götürüldüğünü anlatan Mekiye Kaya, "Mizgin kod adlı, gerçek ismini bilmediğim, 40-45 yaşlarında beyaz eşarp takan bir bayanın yanına götürdüler. Dağa çıkarılacak olanları bu kadın yönlendiriyordu" dedi. 

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelerden Hüsniye Kaya'nın teslim olan kızı Mekiye Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinden 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan Mekiye Kaya, savcılıktaki ifadesinde gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi.   

İKİ KİŞİ OKULDA BASKI YAPTI 

Liseye başladığı ilk günlerde 2 öğrencinin kendisine sık sık PKK propagandası yaptığını belirten Kaya, “2015 yılında Namık Kemal Lisesi’ndeyken okulda PKK'nın propagandasını yapan iki kişi örgüte katılmam yönünde baskı yaptı. Defter ve kitaplarım okulda bıraktırılarak, HDP il binasına götürüldüm” ifadelerini kullandı. Baskı üzerine örgüte katılmayı kabul ettiğini belirten Kaya, “HDP il binasında beni, Mizgin kod adlı, gerçek ismini bilmediğim 40-45 yaşlarında beyaz eşarp takan bir bayanın yanına götürdüler. Bu kadın Diyarbakır HDP il binasının alt katında bulunuyordu. Örgüte katılmak isteyenlerin bu kadına götürüldüğünü anladım. HDP il binasında bulunduğum süre içinde bana örgüte katılmam için propaganda yapıldı” dedi. 

SİLOPİ’DEN SURİYE’YE GEÇTİK 

Mizgin kod adlı kadının HDP il binasına, kendini terör örgütüne götürmesi için iki erkek ve bir kadını çağırdığını, aynı gün akşam 21.00 civarında bindikleri araçla Şırnak'ın Silopi ilçesine gittiklerini kaydeden Kaya, “Silopi'de nehir kıyısına kadar yürüdük. Beraber geldiğimiz 3 kişi beni milise teslim etti. Onunla bindiğimiz botla karşıya (Suriye) geçtik. Beni teslim alan 2 kişiyle Derik kampına gittik” dedi.

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