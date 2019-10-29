PKK saldırıyor, Avrupa seyrediyor

Terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye'nin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na başlamasının ardından, Avrupa'nın değişik kentlerinde gösteriler gerçekleştirdi. Bölgedeki sivillerin yüzünü güldüren ve PKK/YPG’nin kökünü kazıyan Mehmetçik’in harekatını hazmedemeyen örgüt yandaşlarının, her fırsatta kendilerine kol kanat geren Avrupa ülkelerinde Türklere yönelik saldırıları büyük artış gösterdi. Hiçbir engelle karşılaşmayan PKK destekçileri Avrupa'daki saldırılarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANI

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde son günlerde Türk sivilleri hedef alan onlarca saldırı gerçekleştirildi. Sözde insan hakları savunusu Batılı ülkelerin yönetimleri ve güvenlik güçleri, artan saldırılara karşı hiçbir önlem almıyor. Bununla yetinmeyen Avrupalılar, saldırganları korumak için adeta çırpınıyor. Avrupa sokaklarından dehşet saçan hainler ellerini kollarını sallayarak gezerken, Türkler her an linç edilme korkusuyla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Terör örgütü yandaşlarının kadın, çocuk ayırt etmeden barbarca saldırıları karşısında Türkler, sokağa çıkmaktan çekinmeye başladı. Gözü dönen saldırganlar, vatandaşların yanı sıra camilere ve Türklere ait dernek binalara da saldırılar gerçekleştiriyor. AB üyesi ülkelerde sokakları savaş alanına çeviren PKK destekçilerini, güvenlik güçlerinin kendilerine destekler nitelikte hareketleri daha da cesaretlendiriyor. Son 20 günde Avrupa genelindeki 30 saldırının çoğunluğu PKK/YPG’ye destek gösterilerinde gerçekleşti.

ALMANYA

12 EKİM: 1500 PKK'lı Nürnberg'de Türk marketine saldırdı. İşletmecisinin oğlu başından yaralandı. Villingen- Schweningen'de Türk işçilerin bulunduğu derneğe saldırıda 2 Türk yaralandı.

13 EKİM: Karlsruhe'de Fatihspor Kulübü’ne mototof kokteyle saldırıldı.

14 EKİM: Herne kentinde bir cami ve çevresindeki Türklere ait işyerlerine zarar verildi: Biri polis 5 kişi yaralandı.

16 EKİM: Berlin'de PKK/YPG'liler Federal Basın Merkezi'ndeki basın toplantısını bastı.

20 EKİM: Dortmund'da Ulu Cami'ye molotof kokteylli saldırı yapıldı.

21 EKİM: Herne kentinde 60 kişilik terör örgütü yandaşı grup Türk kahvehanesinin önünde Türk gençlerine saldırdı: Biri ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

22 EKİM: Lüdenscheid'da 50 yaşındaki bir Türk, PKK/PYD yandaşlarının düzenlediği gösteri esnasında sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Aynı gösteride bir Türk anne ve 6 yaşındaki oğlu da saldırıya uğradı.

25 EKİM: Almanya'nın Chemnitz kentinde PKK'lılar Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) parti binasını işgal etti.

BELÇİKA

12 EKİM: Liege kentinde toplanan terör örgütü yandaşları, kendilerini Türk bayraklarıyla protesto eden Türklere saldırdı. Saldırıda 2 Türk ağır yaralandı. Yaralılardan birisinin gözünü kaybetme riski bulunuyor.

FRANSA

16 EKİM: Türkiye'nin Nantes Başkonsolosluk binasına YPG/PKK yandaşlarınca saldırı düzenlendi. Başkonsolosluk duvarına terör örgütü bağlantılı yazılar yazıp, bir kısmını yeşile boyayan hainler, binanın çevresine benzin döktü.

17 EKİM: Türkiye'nin Lyon Başkonsolosluğu binasının duvarlarına gece saatlerinde sprey boyalarla yazı yazdı.

YUNANİSTAN

17 EKİM: PKK yandaşları, Türkiye'nin Selanik'teki Başkonsolosluğu'na saldırı düzenledi.

İTALYA

24 EKİM: Terör örgütü destekçileri, Cenova’daki Türk Konsolosluğu'nu hedef aldı. Binanın ön cephesine ve kaldırıma kırmızı boyayla PKK yanlısı yazılar yazıldı.

27 EKİM: PKK yandaşları, Milano kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu önünde toplanıp, çevreyi ateşe verdi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü

LONDRA’DA BELEDİYE BAŞKANINA YUMRUK

Döğücü, Londra'da terör örgütü PKK destekçilerinin bayrak sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı.

Şeyma Döğücü, Uluslararası Belediyeler Birliği toplantısına katılmak üzere bulunduğu İngiltere’nin Londra şehrinde PKK destekçilerinin gösterisine denk geldi. Terör yandaşlarının Türkiye ve Başkan Erdoğan’ı hedef alan pankartlar taşıdığını, TSK’yı sivilleri öldürmekle suçladıklarını belirten Döğücü, “Yalan, iftira ve hakaretlere sessiz kalamazdık, kalmadık da. 'Yalan söylüyorsunuz' diye bağırdım. Üzerimize bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdılar. Yanımızda sadece iki polis vardı onlar da çok yetersiz kaldılar” dedi. Döğücü, eşi ve danışmanının araya girmesiyle bölgeden uzaklaştırıldığını söyledi.

BEBEKLİ AİLENİN ARACINA LİNÇ GİRİŞİMİ

Terör destekçilerinin Oslo'da aracına saldırdığı Türk aile, olayın şokunu atlatamadı.

Norveç'in başkenti Oslo'da, PKK yandaşlarının, içinde bir bebek olan Türk ailenin aracına taş ve sopalarla saldırısı infiale neden oldu. Polisin gözleri önünde gerçekleşen olayda, Türk bayrağı olduğu için otomobilin camları kırıldı. Yaşadıkları şoku hala atlatamayan Tuğba-Kadir Kökyer çifti, 1.5 yaşındaki bebekleri için çok korktuklarını söyledi. Tuğba Kökyer, “PKK'lılar tarafından neredeyse arabamızda öldürülüyorduk. Arabadaki Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan darp ettiler “ ifadelerini kullandı.