PKK’nın hücre evine baskın

Bağlar ilçesi Sento caddesi eski havaalanı kavşağında, 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede PKK'lı teröristlerin saklandığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 03.00 sıralarında operasyon düzenledi. Polisin ‘teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık verilince çatışma çıktı. Çatışmada evdeki terörist etkisiz hale getirilirken, bir Özel Harekât polisi de yaralandı.

EV SAHİPLERİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanlığı, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırsal alandan gelerek şehirde terör örgütünün faaliyetini yürüttüğü tespit edilen Mücahit Yılmaz olduğunu açıkladı. Çatışmanın yaşandığı evin sahibi karı- koca çift ise gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, silah, mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

KORUCULARA ATEŞ AÇTILAR

Bu arada Ağrı'da düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Söz konusu 2 bölücü terör örgütü mensubu, 21 Temmuz günü sabah saatlerinde icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiş olup bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi. Öte yandan Hakkari'de, teröristlerce yol kontrolü yapan güvenlik korucularına yönelik açılan taciz ateşi sonucu çıkan çatışmada, bir PKK'lı terörist yaralandı.