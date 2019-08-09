PKK’lı kadın bombacı kıskıvrak

Balıklıgöl’e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı’nda polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kadını takibe aldı. Takip edildiğini anlayan kadın, elindeki poşeti atarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Poşetin içerisinde plastik patlayıcı bulunduğu tespit edildi. PKK/PYD üyesi olduğu belirlenen teröristin kentte bombalı eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.