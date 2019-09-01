PKK’lı başkanlara destek ziyareti

Havaalanında partililer tarafından karşılanan İmamoğlu, CHP Diyarbakır il binasında basın toplantısı düzenledi. Terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına destek olmak için Diyarbakır’a gelen İBB Başkanı İmamoğlu, bu belediyelere kayyum atanmasını “ayrımcılık” olduğunu söyleyerek bir skandala imza attı.

ÖZGÜRLÜK ARAYIŞIYMIŞ

İmamoğlu, HDP’li başkanların teröre verdiği desteği ve PKK yandaşlarını belediyelere doldurmasını görmezden gelerek ziyaretini, “barış ve özgürlük arayışı” olarak tanımladı. İBB Başkanı konuşmasında, “Bu bir adalet mücadelesidir, bir demokrasi mücadelesidir, millet iradesini koruma mücadelesidir. Barış ve özgürlüğü aramaktan hiç bir zaman vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

MIZRAKLI VE TÜRK’LE GÖRÜŞTÜ

Ekrem İmamoğlu daha sonra Kayapınar Belediyesi’nde, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’le bir araya geldi. Destek ziyaretine diğer HDP’li belediye başkanlarının yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.