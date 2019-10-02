PKK kanalında Türkiye'yi eleştirdi

Geçtiğimiz hafta düzenlediği Suriye konulu konferansa, terör örgütü PYD/PKK yandaşı Amy Austin Holmes’i konuşmacı olarak davet edip propaganda yapmasına izin veren CHP’li yöneticiler, büyük bir skandala daha imza attı. PKK’nın medya organı ANF’ye röportaj veren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye’yi hedef aldı.

Gürsel Tekin’in sözleri, teröristlerin ‘şehit’ olarak anıldığı sitede, propaganda için kullanıldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan HDP’li isimlerin avukatlığına soyunan Tekin, belediyelere kayyum atanmasını eleştirerek “Bu klasik geçmiş dönem darbecilerin anlayışıdır. Yeni dönemde bir hukuk sürecinin başlatılmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. CHP’li vekilin bu sözleri, terör örgütünün TV kanalı ve internet sitesinde propaganda için kullanıldı. PKK’lı teröristlere, kanlı saldırılarına ve evlatları kaçırılan annelerin Diyarbakır’daki direnişine dair tek söz dahi söylememesi büyük tepki topladı.

ELEBAŞILARIN YUVASI

PKK’nın yayın organı ANF’de, Mehmetçik’i ve masum vatandaşları hain tuzaklarla hedef alan teröristler için ‘şehit’ ifadesi kullanılıyor. Örgütün birçok kanlı saldırısı, ANF’nin sitesi üzerinden yayınlanıyor. PKK'nın sözde yöneticileri de, propaganda konuşmalarını ANF üzerinden yapıyor. Hendek operasyonları devam ederken, Kandil’deki örgüt elebaşıları, yine bu kanal üzerinden yaptıkları çağrılarla PKK’ya destek istemişti.