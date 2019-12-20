PKK da çözülme hızlandı: Sözde yönetici 3 terörist teslim oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlere karşı yurt içinde ve yurt dışında güvenlik güçlerince yürütülen kararlı ve etkin çalışmalar, örgütte çözülmeyi hızlandırdı.

Siirt'te de İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği başarılı operasyonları sürdürürken bir yandan da terör örgütü mensuplarının aileleriyle temasa geçerek, çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olması amacıyla çalışma yürütüyor.

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmalarıyla Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren, örgütte yönetici düzeyindeki 3 PKK'lı teröristin Siirt Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim olması sağlandı.

Teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.