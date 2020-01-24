Piyade nedir? Piyade Eğitim Tugayı nedir?

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PİTYADE NEDİR?

Piyade, kara ordusundaki temel muharip sınıftır. Muharebede en önde bulunan, gerektiğinde düşmanla göğüs göğüse muharebe edecek olan askerlerden oluşur. Piyadeler, timden tabura kadar müstakil kuruluş içinde görev yaparlar. TSK'da piyade sınıfı yakalarındaki yeşil zemin üzerine çapraz tüfekten ayırt edilebilir. Piyadenin temel silahı piyade tüfeğidir.

Piyadenin muharebede vazifesi: Ateş ve manevra ile düşmana yaklaşmak, onu esir almak, imhâ etmek veya ateş, yakın muharebe ve karşı darbe ile düşmanın taarruzunu durdurmak ve püskürtmektir. Bir bölgenin tam olarak ele geçirilebilmesi ve kontrol altına alınabilmesi, ancak piyade birliklerinin mevcudiyeti ile mümkündür.

PİYADE EĞİTİM TUGAYI NEDİR?

Piyade Eğitim Tugayı, KKK'na bağlı piyade sınıfı askeri birliktir. Piyade sınıfı acemi erlere temel askerlik eğitiminin verildiği bir tugaydır.