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11 Şubat 2020 Salı 15:06:49 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 15:08:06

Pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları tamamladı.

Pegasus Hava Yollarının PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan Boeing 373 tipi yolcu uçağında enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi.

Enkaz alanındaki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri, vinç yardımıyla uçağı parçalara ayırdı.

Ekipler, çalışmanın 4. gününde vinç yardımıyla uçağın gövde ve kuyruk kısmını birbirinden ayırdı.

Uçağın pencerelerini kırarak iki ayrı halatla uçağın gövde kısmından kaldıran ekipler, parçayı yükselterek bir tırın arkasına yerleştirdi. Aracın arkasına da hatlarla bağlanan kısım, olay yerinden kaldırıldı. Kaza alanında kalan tek kuyruk kısmı da iki vince bağlanarak bulunduğu yerden havaya kaldırıldı. Görevliler tarafından tırın arka kısmına yerleştirilen kuyruk kısmı da alandan çıkarıldı.

Uçağın ana kısımlarını kaldıran görevliler daha sonra kazada kopan motor ve diğer parçaları da vinç yardımıyla kaldırarak tır kasasına koydu.

Enkaz çalışmasının tamamlanmasının ardından diğer ekipler de hem uçaktan ve hem de yolculardan düşen parçaları olay yerinden topladı.

Pegasus teknik elemanlarının yanı sıra polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı ve ambulans da hazır bekletildi.

(AA)

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