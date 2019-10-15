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15 Ekim 2019 Salı 16:40:01 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 16:43:48

'Pişmanım' deyip anlattı: Gelsinler, teslim olsunlar!

Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin zorla savaştırdığı gençler, örgütün kendilerini nasıl kaçırdığını anlatıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan görüntüler, PKK/PYD-YPG'nin acımasız yöntemlerini gözler önüne seriyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin zorla savaştırdığı gençler, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Köydeyken zorla PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyen genç, TSK sınırdan girer girmez kendini Türk askerlerine teslim ettiğini söyledi. Türk askerlerinin kendisine çok iyi davrandığını anlatan genç, pişman olduğunu söyledi ve zorla silah altına alınan teröristlere teslim olun çağrısında bulundu.

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