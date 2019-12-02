Peskov: Putin ve Erdoğan görüşmesi 8 Ocak’ta İstanbul’da

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan’ın TürkAkım projesinin çalışmasını birlikte başlatmayı planladıklarını, ilk belirlemelere göre ikilinin görüşmesinin 8 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleşeceğini ifade etti.