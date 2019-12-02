02 Aralık 2019 Pazartesi 13:49:38 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 14:32:23
Peskov: Putin ve Erdoğan görüşmesi 8 Ocak’ta İstanbul’da
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, ilk belirlemelere göre 8 Ocak’ta İstanbul’da bir araya geleceklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan’ın TürkAkım projesinin çalışmasını birlikte başlatmayı planladıklarını, ilk belirlemelere göre ikilinin görüşmesinin 8 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleşeceğini ifade etti.
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