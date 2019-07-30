PES 2020 demo çıktı! PES 2020 demo nereden nasıl indirilir?

PES 2020 demo ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. PES 2020 demonun gelmesi ile oyunseverlerin gündeminde yer aldı. PES 2020, oyun konsolları ve bilgisayar ortamında en çok oynanan futbol oyunları arasında yer alıyor. Demo sürümünde Barcelona, Manchester United ve Juventus başta olmak üzere 13 takımın yer aldığı PES 2020'de Allianz Arena, Allianz Parque ve Neu Sonne Arena Stadyumları açık olacak. PES 2020 demo sürümü henüz PC platformu için oynanabilir duruma getirilmedi. PES 2020 demo ile ilgili diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

PES 2020 oyunun sistem gereksinimleri hakkında detaylı bilgiler, oyunun 10 Eylül tarihinde tam anlamıyla çıkmasının ardından belli olacak. Şu ana kadar sadece 64 bit işlemci ve işletim sistemi, oyun için talep edilen özelliklerin başında yer alacak.

PES 2020 DEMO SÜRÜMDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Oyunun demo sürümünde yer alan takımlar şu şekilde;

FC Barcelona

Manchester United

FC Bayern Munich

Juventus

Arsenal

Palmeiras

Flamengo

San Paulo

Corinthians

Vasco da Gama

Boca Juniors

River Plate

Colo-Colo

OYUN GELİŞTİRMESİ İÇİN İNİESTA'DAN DANIŞMANLIK ALINDI

PES 2020'de sahada gerçekleştirilen her hareketin, en dikkatli futbol hayranlarının bile detaylı incelemelerine yanıt vermesini sağlamak adına mümkün olan her noktada uzman görüşlerine müracaat edildi.

Etrafındaki alanı okuyabilme ve geçilemez olarak görülen defans hattının en küçük boşluklarından sıyrılma yeteneğine sahip olan Andrés Iniesta'nın bu doğuştan gelen yeteneğini yeni, dinamik bir top sürme tekniğine yansıtmak için Iniesta ile yakından çalıştı.