04 Kasım 2019 Pazartesi 10:29:25 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 10:30:22
Pervari'de antitank roketli EYP bulundu
Siirt'in Pervari ilçesinde, PKK'lı teröristlerce antitank roketatar bağlanarak, uzaktan kumandayla yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçlerince imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Yazlıca- Herekol Dağı kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamındaki arama- tarama faaliyeti sırasında,
Pervari ve Doğan köylerinden Kubik köyüne giden stabilize yol üzerinde EYP düzeneği tespit edildi. Ekipler, güvenlik önlemi alarak, uzaktan komutalı antitank roketatar mühimmatına bağlanmış EYP'yi kontrollü olarak imha etti.
(DHA)
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