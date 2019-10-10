  • Bist 100
    98967
  • Dolar
    5,8927
  • Euro
    6,5085
  • Altın
    285,5990
İstanbul
17 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MSB: PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristlere ait barınak, sığınaklar hedef alınıyor MSB: PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristlere ait barınak, sığınaklar hedef alınıyor
Personel sefer görev emri sorgulama e devlet: Sefer emri nedir? Personel sefer görev emri sorgulama e devlet: Sefer emri nedir?
Beşiktaş'ta Çebi ve Tekinoktay da adaylıklarını açıkladı Beşiktaş'ta Çebi ve Tekinoktay da adaylıklarını açıkladı
TSK'dan kara propaganda haberlerine İHA'lı yanıt TSK'dan kara propaganda haberlerine İHA'lı yanıt
Başkan Erdoğan: Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin Başkan Erdoğan: Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin
TOKİ borç sorgulama: TOKİ erken ödeme indirimi başvurusu nasıl yapılır? TOKİ borç sorgulama: TOKİ erken ödeme indirimi başvurusu nasıl yapılır?
Son Dakika: El Bab’ta bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu en az 10 kişi yaralandı Son Dakika: El Bab’ta bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu en az 10 kişi yaralandı
İcra müdürlüğü sınavı 2019 ne zaman? İcra müdürlüğü sınavına nasıl başvurulur? İcra müdürlüğü sınavı 2019 ne zaman? İcra müdürlüğü sınavına nasıl başvurulur?
'Aile boyu' suç çetesi yakalandı 'Aile boyu' suç çetesi yakalandı
Kamu Başdenetçisi Malkoç: İnsanımız haklarını öğreniyor ve hakkını arıyor Kamu Başdenetçisi Malkoç: İnsanımız haklarını öğreniyor ve hakkını arıyor
Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşı El-Attiye ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşı El-Attiye ile görüştü
Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteorolojiden sağanak uyarısı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan İHA paylaşımı: Hedefler hassasiyetle tespit ediliyor Milli Savunma Bakanlığı'ndan İHA paylaşımı: Hedefler hassasiyetle tespit ediliyor
Aşiretler, YPG/PKK'ya başkaldırdı! Aşiretler, YPG/PKK'ya başkaldırdı!
Terör örgütü yandaşları sosyal medyada Barış Pınarı Harekat'ı manipülasyonuna hız verdi Terör örgütü yandaşları sosyal medyada Barış Pınarı Harekat'ı manipülasyonuna hız verdi
Başkomutan Erdoğan'dan dünyaya tarihi mesajlar: Harekata işgal derseniz kapıları açarız Başkomutan Erdoğan'dan dünyaya tarihi mesajlar: Harekata işgal derseniz kapıları açarız
SMO, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fıratın Doğusu'na girdi! SMO, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fıratın Doğusu'na girdi!
Lavrov: Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD’nin bu bölgede attığı adımların sonucu Lavrov: Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD’nin bu bölgede attığı adımların sonucu
Başsavcılıktan 'Barış Pınarı' açıklaması: Gereği yapılacak Başsavcılıktan 'Barış Pınarı' açıklaması: Gereği yapılacak
MSB: hedefler hassasiyetle tespit ediliyor MSB: hedefler hassasiyetle tespit ediliyor
Son dakika... Avusturya'da patlama: Yaralılar var Son dakika... Avusturya'da patlama: Yaralılar var
Rusya'dan Türkiye'ye Esed teklifi! İran ve İtalya'dan harekat çıkışı Rusya'dan Türkiye'ye Esed teklifi! İran ve İtalya'dan harekat çıkışı
Avro Bölgesi bütçe kurmaya hazırlanıyor Avro Bölgesi bütçe kurmaya hazırlanıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Ekim 2019 Perşembe 14:07:01 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:08:12

Personel sefer görev emri sorgulama e devlet: Sefer emri nedir?

Sefer emri, gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sefer emri nedir? Sefer emri nereden sorgulanır? sorularının yanıtı arama motorlarında aratılıyor. Personel Sefer Görev Emri, Muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içerisindeki personele Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere verilen emri nitelemektedir. Sefer görev emri tebliği, yalnızca personellere değil, askerliğini yapmış erlere de çıkabiliyor. Personel sefer görev emri sorgulama e devlet ekranına haberimizden giriş yapılabiliyor.

Sefer emri nedir? Sefer emri nereden sorgulanır? merak ediliyor. Vatandaşlar, kendilerine personel sefer görev emri verilip verilmediği merak ediyor. Personel sefer görev emri sorgulamak isteyenler, bunu nereden ve nasıl yapacağını öğrenmek istiyor. Personel Sefer Görev Emri, Muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içerisindeki personele Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere verilen emri nitelemektedir. Sefer görev emri tebliği, yalnızca personellere değil, askerliğini yapmış erlere de çıkabiliyor. Personel sefer görev emri ile ilgili diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

SEFER EMRİ NEDİR?

Sefer görevi verilen yedek personelin seferberlik ve savaş halinde nereye gideceğini, ne kadar zaman içinde birliğine katılacağını ve katılacağı birliğin kapalı adını bildiren ve kendilerine barışta verilen bir belgedir. Yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisas kod numarası esas alınarak muvazzaflık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun sefer görevi verilir.

PERSONEL SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA E DEVLET
 

SEFER GÖREV EMRİ NEREDEN SORGULANIR?

Personel sefer görev emri sorgulama e devlet ekranı; Muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içerisindeki personele Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere verilen Sefer Görev Emri olup olmadığının sorgulandığı hizmet oluyor.

Sefer görev emri sorgulama yapmak isteyenler, askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaatta bulunarak veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapılmış olması gerekiyor:

e-Devlet Şifresi
Mobil İmza
Elektronik İmza
T.C. Kimlik Kartı
Banka

SEFER GÖREV EMRİNDE YAŞ SINIRI NEDİR?

Orgeneral/Oramiraller ile Korgeneral/Koramiraller hariç, terhis olan subay ve astsubaylar terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde, uzman erbaş, uzman jandarma, erbaş ve erler terhis tarihinden itibaren üç ay içerisinde Askerlik Şubelerine ikâmet adresi ve durumlarını bildirmek suretiyle terhis kayıtlarını yaptırırlar. Terhis kaydını yaptırmayanlar idari para cezası ile cezalandırılır.

Terhis olurken tebliğ edilen sefer görev emrim e-Devletten baktığımda görünmüyor. Devam edip etmediğinin bildirilmesi. SGE, birlik ve kurumların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içinde olan yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisasları esas alınarak muvvazlık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun ve yenileme esasına göre verilmektedir.

Seferberlik mevzuatı gereği; TSK'nin ihtiyaçları gözetilerek genç personelden başlamak surtiyle yasal yedeklik yaş sınırı 41 yaşına kadar olan yedek personele SGE, Seferberlik Bilgi Sistemi (SBS) ile otomasyon ağı üzerinden verilmek yada iptal edilmektedir. Talep üzerine görevlendirme yapılamamaktadır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ