Personel sefer görev emri sorgulama e devlet: Sefer emri nedir?

Sefer emri nedir? Sefer emri nereden sorgulanır? merak ediliyor. Vatandaşlar, kendilerine personel sefer görev emri verilip verilmediği merak ediyor. Personel sefer görev emri sorgulamak isteyenler, bunu nereden ve nasıl yapacağını öğrenmek istiyor. Personel Sefer Görev Emri, Muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içerisindeki personele Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere verilen emri nitelemektedir. Sefer görev emri tebliği, yalnızca personellere değil, askerliğini yapmış erlere de çıkabiliyor. Personel sefer görev emri ile ilgili diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

SEFER EMRİ NEDİR?

Sefer görevi verilen yedek personelin seferberlik ve savaş halinde nereye gideceğini, ne kadar zaman içinde birliğine katılacağını ve katılacağı birliğin kapalı adını bildiren ve kendilerine barışta verilen bir belgedir. Yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisas kod numarası esas alınarak muvazzaflık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun sefer görevi verilir.

SEFER GÖREV EMRİ NEREDEN SORGULANIR?

Personel sefer görev emri sorgulama e devlet ekranı; Muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içerisindeki personele Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere verilen Sefer Görev Emri olup olmadığının sorgulandığı hizmet oluyor.

Sefer görev emri sorgulama yapmak isteyenler, askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaatta bulunarak veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapılmış olması gerekiyor:

e-Devlet Şifresi

Mobil İmza

Elektronik İmza

T.C. Kimlik Kartı

Banka

SEFER GÖREV EMRİNDE YAŞ SINIRI NEDİR?

Orgeneral/Oramiraller ile Korgeneral/Koramiraller hariç, terhis olan subay ve astsubaylar terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde, uzman erbaş, uzman jandarma, erbaş ve erler terhis tarihinden itibaren üç ay içerisinde Askerlik Şubelerine ikâmet adresi ve durumlarını bildirmek suretiyle terhis kayıtlarını yaptırırlar. Terhis kaydını yaptırmayanlar idari para cezası ile cezalandırılır.

Terhis olurken tebliğ edilen sefer görev emrim e-Devletten baktığımda görünmüyor. Devam edip etmediğinin bildirilmesi. SGE, birlik ve kurumların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içinde olan yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisasları esas alınarak muvvazlık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun ve yenileme esasına göre verilmektedir.

Seferberlik mevzuatı gereği; TSK'nin ihtiyaçları gözetilerek genç personelden başlamak surtiyle yasal yedeklik yaş sınırı 41 yaşına kadar olan yedek personele SGE, Seferberlik Bilgi Sistemi (SBS) ile otomasyon ağı üzerinden verilmek yada iptal edilmektedir. Talep üzerine görevlendirme yapılamamaktadır.