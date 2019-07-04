Pers Prensi Zamanın Kumları oyuncuları kimler, konusu ne? Pers Prensi Zamanın Kumları izle

Pers Prensi Zamanın Kumları oyuncuları kimler, konusu ne? araştırılmaya başlandı. Bu akşam Show TV yayın akışında yer alan Pers Prensi Zamanın Kumları saat 20:0'da ekranla gelecek.Birçok dalda ödül alan Pers Prensi Zamanın Kumları filminin yönetmen koltuğunda Mike Newell oturuyor. Oyuncu kadrosu ile de dikkatleri çekmeyi başaran Pers Prensi Zamanın Kumları filmi 41 kez Oscar ödülüne aday gösterilmiş ve 6 Oscar kazanmıştır. Pers Prensi Zamanın Kumları filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Pers Prensi Zamanın Kumları hakkında tüm detaylar...

PERS PRENSİ ZAMANIN KUMLARI OYUNCULARI KİMLER?

Pers Prensi: Zamanın Kumları filminin başollerinde Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley, Alfred Molina, Steve Toussaint, Toby Kebbell, Richard Coyle, Ronald Pickup yer alıyor.

PERS PRENSİ ZAMANIN KUMLARI KONUSU NE?

6. yüzyıl İran'ında yaşayan Destan (Jake Gyllenhaal) bir sokak çocuğudur, öksüzdür ve hiç parası yoktur. Tesadüfen kralın dikkatini çeker ve onun tarafından evlat edinilir. Kralın oğulları ile birlikte büyüyen ve amcası Nizam'dan bilgelik ve asalet öğrenen Destan, güçlü bir savaşçı olur. Destan günün birinde önemli bir hazineyi ele geçirir:Ölümlülere zamanı tersine çevirme olanağı tanıyan efsanevi "Zamanın Kumları"nın anahtarı olan antik, cam saplı bir hançer...

Ancak bu sırada Kral, suikasta kurban gider ve Destan suçlanır. İsmini temize çıkarmak isteyen Destan, ailesi yüz yıllardır "Zamanın Kumları"nı muhafaza eden gözüpek prenses Tamina (Gemma Arterton) ile iş birliği yapmak zorunda kalır.