08 Ocak 2020 Çarşamba 09:55:16 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 10:09:54
Pentagon: Can kaybı yok
Irak'ta bulunan ABD'nin Ayn el-Esed Hava Üssü'ne İran'ın balistik füze saldırıları hakkında açıklama yapan Pentagon, "Üslerimizde hafif hasar var, can kaybı yok" ifadelerini kullandı.
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