20 Eylül 2019 Cuma 10:18:42 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 10:48:48
Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Pendik'te orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un Pendik ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.
Bugün de orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.
Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin yangının çıktığı bölgede bulunduğu, alevlerin yükselmesinin ardından oradan uzaklaştığı görülüyor.
Kaynak: TRT Haber
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