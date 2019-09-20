Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

İstanbul'un Pendik ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

Bugün de orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin yangının çıktığı bölgede bulunduğu, alevlerin yükselmesinin ardından oradan uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: TRT Haber