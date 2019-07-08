08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:43:23 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:54:04
Pendik'te hamile kadının aracına saldıran magandanın elini sıkan polis amiri açığa alındı
Pendik'te hamile kadının aracına saldıran ve baklavacı olduğu belirlenen iki magandayı polis karakolu önünde karşılayan ve ellerini sıkan polis amiri açığa alındı
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