05 Eylül 2019 Perşembe 12:39:06 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:05:42
Pençe'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e hava harekatları düzenlendi.
Harekatlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
AA
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