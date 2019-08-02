'Pençe' PKK'yı köşeye sıkıştırdı

Irak'ın kuzeyinde, PKK'ya karşı başarıyla devam eden Pençe Harekatı, terör örgütüne ait hedeflerin imha edilmesinin yanında, örgütünde çöküntüye girmesini sağladı. Yapılan operasyonların ardından terör örgütünden kaçışların arttığı, örgütün sözde elebaşlarının talimatlarını dinletememeye başladığı tespit edildi.

İNFAZ TALİMATI

Operasyonların ardından terör örgütünden kaçışların artması üzerine sözde elebaşıların telsizden, motivasyon artırıcı konuşmaların yapılması talimatını paylaştığı belirtildi. Bunun etkili olmaması durumunda ise daha sert tedbirler alınması, infaz dahil çeşitli cezaların uygulanması talimatlarının verildiği bildirildi.

TEPKİ ARTIYOR

Güvenlik kaynakları, sözde ele başların eylem emirlerinin ise operasyonlar nedeniyle mağaralardan çıkamayan teröristler tarafından tepkiyle karşılandığını, örgüt içinde korku ve panikle beraber lojistik ihtiyaçların da zirveye ulaştığını aktardı.