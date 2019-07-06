Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmatlar imha edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son olarak tespit edilen bazı sığınaklarda; 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 13 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 300 adet 5,56 mm piyade tüfeği mermisi, 2 adet el bombası, 2 adet 107 mm'lik ÇNRA mühimmatı, 1 çuval demir misket, 60 adet pil, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi" denildi.

DHA