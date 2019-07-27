Pençe Harekatı'nda son durum: 72 terörist etkisiz halde

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 72 olduğu bildirildi.

ŞEHİTİN KANI YERDE KALMADI

Milli Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada ise "Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde 26 Temmuz tarihinde yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımızı şehit eden 4 PKK'lı terörist Irak kuzeyi Zap bölgesinde etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı'nda çok sayıda mühimmat, 1.500 kg. amonyum nitrat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Metina bölgesinde hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

(AA)