Pençe Harekatı'nda hainlere ağır darbe
Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlar sonucu 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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