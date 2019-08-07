07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:30:52 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:43:48
Pençe Harekatı'nda flaş gelişme... Öldürülen terörist sayısı 80 oldu
Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu
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