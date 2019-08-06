Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Metina'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığın Twitter adresinden yapılan diğer açıklamada ise Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

AA