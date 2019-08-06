Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Metina'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığın Twitter adresinden yapılan diğer açıklamada ise Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği kaydedildi.
Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
AA
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