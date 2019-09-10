Pençe harekatında EYP'ler ortadan kaldırıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarılı şekilde devam eden Pençe-3 harekatı kapsamında, bir adet 82 milimetrelik havan ve 9 adet 5 kilogramlık bidon içerisinde parça tesiriyle güçlendirilmiş EYP tespit edilerek ortadan kaldırıldı.