  • Bist 100
    103509
  • Dolar
    5,7164
  • Euro
    6,2676
  • Altın
    274,1650
İstanbul
14 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rus füze kruvazörü Akdeniz'de hava savunma tatbikatları düzenledi Rus füze kruvazörü Akdeniz'de hava savunma tatbikatları düzenledi
Bilal Erdoğan: Radamel Falcao’a Etnospor Kültür Festivali’nde ok attırmak lazım Bilal Erdoğan: Radamel Falcao’a Etnospor Kültür Festivali’nde ok attırmak lazım
'Yaşasın Buse'li hayat' 'Yaşasın Buse'li hayat'
Beşiktaş pas ve taktik çalıştı Beşiktaş pas ve taktik çalıştı
Can Yaman defteri kapandı Can Yaman defteri kapandı
Bir oturuşta 4 pide, 2 tabak mantı yiyor Bir oturuşta 4 pide, 2 tabak mantı yiyor
ABD'den kıtalararası balistik füze denemesi ABD'den kıtalararası balistik füze denemesi
Tableti telefonu kenara bırakın, çocuğunuzu Etnospor’a götürün Tableti telefonu kenara bırakın, çocuğunuzu Etnospor’a götürün
Somali'de çifte bombalı saldırı: 6 ölü Somali'de çifte bombalı saldırı: 6 ölü
Adalet Bakanlığından iş birliği protokolü Adalet Bakanlığından iş birliği protokolü
ABD'de 19 sivil toplum kuruluşundan Kaşıkçı için adalet çağrısı ABD'de 19 sivil toplum kuruluşundan Kaşıkçı için adalet çağrısı
Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
DTÖ'den ABD lehine Airbus kararı DTÖ'den ABD lehine Airbus kararı
Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Okan Buruk: Avrupa Ligi'ni önemsiyoruz, maça ideal 11 ile çıkacağız Okan Buruk: Avrupa Ligi'ni önemsiyoruz, maça ideal 11 ile çıkacağız
Gri Listede aranan terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi Gri Listede aranan terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi
Kardeşiyle yine küstü Kardeşiyle yine küstü
TEOG şampiyonunun sır ölümü TEOG şampiyonunun sır ölümü
Havlıcanla unutkanlıktan kurtulun Havlıcanla unutkanlıktan kurtulun
Abdullah Avcı: 5 senede 5 farklı oyun kurgusu oynatan bir teknik adamım Abdullah Avcı: 5 senede 5 farklı oyun kurgusu oynatan bir teknik adamım
Endonezyalı gazeteciler Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasını istiyor Endonezyalı gazeteciler Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasını istiyor
Hollanda'da Kaşıkçı'nın adı sokağa verildi Hollanda'da Kaşıkçı'nın adı sokağa verildi
Önce yaya nöbeti Önce yaya nöbeti
Ağlatan tesadüf Ağlatan tesadüf

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ekim 2019 Çarşamba 19:38:42 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 19:43:26

Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.

Pençe Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatları'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ