18 Eylül 2019 Çarşamba 09:10:39 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:11:59
Pençe Harekatı'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı ile koordineli olarak yapılan Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı ile koordineli olarak yapılan Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bögesinde düzenlenen hava harekatında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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