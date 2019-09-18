Pençe Harekatı'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak yapılan Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bögesinde düzenlenen hava harekatında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.