25 Temmuz 2019 Perşembe 20:32:25 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 21:47:48
Pençe Harekatı kapsamında 6 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Pençe Hrk. ile koordineli, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu,6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.
AA
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