13 Ağustos 2019 Salı 09:01:33 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 09:40:23
Pençe Harekâtı: Irak kuzeyinde 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
AA
.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Güvenli bölge resti: ABD oyalarsa harekat başlar!
- Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
- Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
- Binali Yıldırım ve eşi bayramı selzedelerle geçirdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere bayram mesajı: Ayrılık içine girenler olabilir ama biz kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz