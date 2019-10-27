27 Ekim 2019 Pazar 12:05:09 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 12:17:33
Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında hava destekli operasyon düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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