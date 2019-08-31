Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden PENÇE-3 Harekâtı’nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildi." denildi.

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