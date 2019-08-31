31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:02:34 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:05:36
Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden PENÇE-3 Harekâtı’nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildi." denildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden PENÇE-3 Harekâtı’nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildi." denildi.
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