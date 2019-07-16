Pençe-2'de mayın ve EYP'lerin imhası devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında, güvenlik güçleri tarafından mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) tespit edilerek kontrollü bir şekilde patlatıldı.



Patlayıcıların imha anına ilişkin görüntüler MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

(AA)