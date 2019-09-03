Pejmürde nedir? Pejmürde etmek ne demek?
Pejmürde nedir? Pejmürde etmek ne demek? soruları gündemin en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Günlük yaşamda sık kullanılmayan bir kelime olan pejmürde kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Pejmürde kelime anlamını öğrenmek isteyenler, kelimenin karşılığını Türk Dil Kurumu'ndan öğrenmek istiyor. "Pejmürde" kelimesinin anlamı ve "Pejmürde etmek" cümlesinin anlamı haberimiz içerisinde yer alıyor.
Dilimize Farsça'dan geçen "Pejmürde" kelimesi, bugünün en çok merak edilen kelimeleri arasında yer alıyor. Birçok vatandaşın ilk defa duyduğu pejmürde kelimesinin karşılığının ne olduğu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Pejmürde etmek cümlesinin Türkçe karşılı Türl Dil Kurumu'nda yer alıyor. Sıfat olarak kullanılan pejmürdenin iki anlamı bulunuyor. Pejmürde kelimesinin anlamı şu şekilde sıralanıyor:
PEJMÜRDE NEDİR?
Pejmürde kelimesi dilimize Farsça'dan geçmiştir. Sıfat olarak kullanılan pejmürdenin iki anlamı vardır. Kılık kıyafet için kullanıldığında yırtık pırtık, eski püskü gibi anlamları bulunur.
Pejmürde kelimesi kişi için kullanıldığında ise eski püskü kılıklı, üstü başı dağınık ve perişan anlamlarına gelmektedir.
PEJMÜRDE ETMEK NE DEMEKTİR?
Pejmürde etmek, genelde perişan etmek anlamında kullanılır.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- "Terör örgütünü, Doğu ve Güneydoğu'daki kadınlarımız, analarımız bitirecek"
- Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz
- Türkiye'den ABD'ye taziye
- RTÜK'e tepki gösteren üyelere Netflix'ten müthiş yanıt: Hedefimiz, çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden korumak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sivas Kongresi' mesajı