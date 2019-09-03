Pejmürde nedir? Pejmürde etmek ne demek?

Dilimize Farsça'dan geçen "Pejmürde" kelimesi, bugünün en çok merak edilen kelimeleri arasında yer alıyor. Birçok vatandaşın ilk defa duyduğu pejmürde kelimesinin karşılığının ne olduğu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Pejmürde etmek cümlesinin Türkçe karşılı Türl Dil Kurumu'nda yer alıyor. Sıfat olarak kullanılan pejmürdenin iki anlamı bulunuyor. Pejmürde kelimesinin anlamı şu şekilde sıralanıyor:



PEJMÜRDE NEDİR?

Pejmürde kelimesi dilimize Farsça'dan geçmiştir. Sıfat olarak kullanılan pejmürdenin iki anlamı vardır. Kılık kıyafet için kullanıldığında yırtık pırtık, eski püskü gibi anlamları bulunur.

Pejmürde kelimesi kişi için kullanıldığında ise eski püskü kılıklı, üstü başı dağınık ve perişan anlamlarına gelmektedir.

PEJMÜRDE ETMEK NE DEMEKTİR?

Pejmürde etmek, genelde perişan etmek anlamında kullanılır.