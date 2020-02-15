15 Şubat 2020 Cumartesi 15:16:35 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 15:17:41
Pegasus uçağı kazasında son dakika gelişmesi! Pilotun ifadesi alınıyor
Son dakika haberine göre Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağı kazasıyla ilgili kaptan pilotun ifadesi alınıyor.
Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağı kazasıyla ilgili kaptan pilotun ifadesi alınıyor.
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