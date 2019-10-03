Peaky Blinders yeni sezon Netflix'e geldi mi? Peaky Blinders 5. sezonu ne zaman?

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PEAKY BLİNDERS 5. SEZON NETFLİX'E NE ZAMAN GELİYOR?

Peaky Blinders yeni sezon tarihi geçtiğimiz aylarda belli olmuştı. Peaky Blinders yeni sezonu, yarın (4 Ekim Cuma günü) Netflix üzerinden izlenebilecek.

PEAKY BLİNDERS 5. SEZON KONUSU NE?

Birinci Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmış İngiltere’yi, yasadışı faaliyet gösteren çeşitli çeteler sarmıştır. Bunlardan biri de soygunculuk ve at yarışıyla para kazanan Peaky Blinders’dır. Polislere rüşvet yedirerek paçayı kurtaran çete, bir soygunda yanlışlık yapınca, başlarına bela olacak yeni bir müfettişin şehre gelmesine vesile olurlar.

PEAKY BLİNDERS HAKKINDA

1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır.

Başroldekiler

Cillian Murphy,

Sam Neill,

Helen McCrory.

Yaratıcılar

Steven Knight