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03 Ekim 2019 Perşembe 14:49:03 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 14:50:59

Peaky Blinders yeni sezon Netflix'e geldi mi? Peaky Blinders 5. sezonu ne zaman?

Peaky Blinders yeni sezon Netflix'e geldi mi? Peaky Blinders 5. sezonu ne zaman? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Peaky Blinders dizisinin hayranları yeni sezonun Netflix'e gelmesini bekliyor. Suç Drama kategorisinde yer alan Peaky Blinders, 1919 yılının İngiltere'sinde geçiyor. İlk 2013 yılında yayınlanan Peaky Blinders 4 sezon yayınlandı. Peaky Blinders izleyicileri heyecanla 5. sezonun yayınlanmasını bekliyor. Peaky Blinders yeni sezon Netflix'e geldi mi? Peaky Blinders 5. sezonu ne zaman? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor..

Peaky Blinders yeni sezonun Netflix'e gelmesi heyecanla bekleniyor. Peaky Blinders yeni sezon Netflix'e geldi mi? Peaky Blinders 5. sezonu ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Peaky Blinders, 1919 yılının İngiltere'sinde geçiyor. İlk 2013 yılında yayınlanan Peaky Blinders Suç Drama kategorisinde 4 sezon boyunca yayınlandı. Peaky Blinders sevenleri sabırsızlıkla 5. sezonun gelmesini bekliyor. Peaky Blinders yeni sezon Netflix'e geldi mi? Peaky Blinders 5. sezonu ne zaman? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

PEAKY BLİNDERS 5. SEZON NETFLİX'E NE ZAMAN GELİYOR?

Peaky Blinders yeni sezon tarihi geçtiğimiz aylarda belli olmuştı. Peaky Blinders yeni sezonu, yarın (4 Ekim Cuma günü) Netflix üzerinden izlenebilecek. 

PEAKY BLİNDERS 5. SEZON KONUSU NE?

Birinci Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmış İngiltere’yi, yasadışı faaliyet gösteren çeşitli çeteler sarmıştır. Bunlardan biri de soygunculuk ve at yarışıyla para kazanan Peaky Blinders’dır. Polislere rüşvet yedirerek paçayı kurtaran çete, bir soygunda yanlışlık yapınca, başlarına bela olacak yeni bir müfettişin şehre gelmesine vesile olurlar.

PEAKY BLİNDERS HAKKINDA 

1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır.

Başroldekiler

Cillian Murphy, 
Sam Neill, 
Helen McCrory.

Yaratıcılar

Steven Knight

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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