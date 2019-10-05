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05 Ekim 2019 Cumartesi 17:02:19 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 17:04:59

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Yarın hava yağmurlu mu?

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Yarın hava yağmurlu mu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hafta sonunu dışarıda geçirmek ve plan yapmak isteyen vatandaşlar hava durumunu araştırıyor. Vatandaşlar hava durumuna göre, önlem almak istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre İstanbul bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Peki, yarın hava yağmurlu mu? yanıtı haberimizde yer alıyor.

Mevsim geçişlerinin yaşandığı şu günlerde hava durumu yoğun olarak araştırılıyor. Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Yarın hava yağmurlu mu? sorularının yanıtı merak ediliyor. Hafta sonunu dışarıda geçirmek ve plan yapmak isteyen vatandaşlar hava durumunu araştırıyor. Vatandaşlar hava durumuna göre, önlem almak istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre İstanbul Cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Peki, yarın hava yağmurlu mu?

PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı olacak. İstanbul'da yarın hava 20/14 derece olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için İstanbul'a uyarı verdi. 

METEOROLOJİ'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Yağışlı sistemin 6 Ekim Pazar günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’de etkili olduktan sonra pazartesi günü yurdumuzu terk etmesi ve aynı gün yurdumuzun batısının (Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege) yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Ülkemiz genelinde halen mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cumartesi günü batı bölgelerimizde, Pazar günü ise yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde hissedilir derecede azalması bekleniyor. Mevsim normalleri civarı ve yağış alan yerlerde yer yer altına düşmesi beklenen hava sıcaklıklarının 08.10.2019 Salı gününden itibaren tüm yurtta tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın yarın Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de, cumartesi günü Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney ve batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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