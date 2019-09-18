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18 Eylül 2019 Çarşamba 15:01:14 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 15:03:21

Payitaht yeni sezon ne zaman 2019? Payitaht Abdülhamid yeni oyuncuları kimler?

Payitaht yeni sezon merakla bekleniyor. Payitaht Abdülhamid izleyicileri, yeni sezonun ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Heyecanla beklenen Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezon yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht yeni sezon ne zaman 2019? Payitaht Abdülhamid ne zaman başlayacak? sorularının yanıtı belli oldu. TRT 1’in kısa sürede en çok sevilen dizisi, Payitaht yeni sezon bu hafta başlayacak. Payitaht yeni sezonda yeni oyuncular olacak. Payitaht yeni sezon ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde..

Payitaht yeni sezon ne zaman 2019? Payitaht Abdülhamid ne zaman başlayacak? merak ediliyor. TRT 1’in kısa sürede en çok sevilen dizisi Payitaht ile ilgili internet üzerinde aramalar yapılıyor. Payitaht Abdülhamid izleyicileri heyecanla yeni kadrosuyla yeni sezona başlayacak diziyi bekliyor. Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Heyecanla beklenen Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezon yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

PAYİTAHT YENİ SEZON NE ZAMAN 2019?

Yeni oyuncularıyla kadrosunu güçlendiren dizinin yeni sezon ilk bölümü 20 Eylül Cuma günü ekranlara gelecek. Sezon arası yaptığı oyuncu transferleriyle dizi ekibini güçlenen Payitaht Abdülhamid izleyicilerini sürükleyici bir sezon bekliyor.

PAYİTAHT YENİ OYUNCULARI

Şehzade Nureddin Efendi (Alp Akar)

Mehmed (Ceyhun Mengiroğlu)

Cemile Sultan (Devrim Yakut)

Gülcemal (Gülsim Ali İlhan)

Mehmet Celaleddin (Ceyhun Mengiroğlu)

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Jön Türkler'in lideri Prens Sabahattin, Sultan Abdülhamid’i merhametinden vurmayı planlamış ve Sarayı hedef alan gemiler Payitaht’a dümen kırmıştır. Abdülhamid tehlikenin farkında ama nereden geleceğini bilememektedir.

Rothshild ve Vembery, Abdülhamid’in muazzam tertibiyle hayatlarının şokunu yaşarlar. Halil Halid Joris’ten adamlarının yerini öğrenmeye çalışırken Joris onu oyuna getirmeyi başarır.

Bilmeden Halil Halid’e kendi adamlarının ölüm emrini verdirir. Tatar, Söğütlü, Nadir Bey ve Asaf Emre diri diri mezarlarına gömülürken Halil Halid, bu sefer onları kurtarmayı başaracak mıdır? 

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