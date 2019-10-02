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02 Ekim 2019 Çarşamba 10:33:14 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:37:04

Pasta Şefi Sedat Yaman kimdir? Sedat Yaman'ın Masterclass pasta tarifi nedir?

Pasta Şefi Sedat Yaman kimdir? Sedat Yaman'ın Masterclass pasta tarifi nedir? merak ediliyor. Masterchef'in bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takıma Masterclass eğitimi veriliyor. Mehmet Şef, yarışmacılara "Son dönemin modern pastacılarından biri geliyor." diyerek Sedat Yaman'ı anons ediyor. Sedat Yaman, pasta tarifini yarışmacılar ile paylaşacak. Yarışmacılar Sedat Yaman'ın pastasına en yakın pastayı yapmak için adeta ecel terleri dökecek. Masterchef yeni bölüm fragmanını izleyenler şimdiden Sedat Yaman'ın pasta tarifini araştırmaya başladı. Masterchef yeni bölüm yayınlandıktan sonra Sedat Yaman'ın Masterclass pasta tarifi haberimiz içerisinde yer alacak.

Pasta Şefi Sedat Yaman kimdir? Sedat Yaman'ın Masterclass pasta tarifi nedir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Masterchef'in bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak 24. bölümünde ödül oyununu kazanan Kırmızı takıma Masterclass eğitimi veriliyor. Mehmet Şef, yarışmacılara "Son dönemin modern pastacılarından biri geliyor." diyerek Sedat Yaman'ı anons ediyor. Sedat Yaman, pasta tarifini yarışmacılar ile paylaşacak. Masterchef yeni bölüm fragmanını izleyenler şimdiden Sedat Yaman'ın pasta tarifini araştırmaya başladı. Sedat Yaman'ın Masterclass pasta tarifi yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 

MASTERCLASS FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.
 

SEDAT YAMAN KİMDİR?

Sedat Yaman, Türk Mutfak Ekibi Pastacılık Şefidir. Sedat Yaman, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in pastacı şefi olarak çalışıyor.

Sedat Yaman, Mengen Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi mezunu. İlk olarak butik pastanelerde çalışan şef, okuldaki zorunlu stajlarını 5 yıldızlı otellerde yapmanın ardından bu alan ona daha cazip gelmiş ve otellerde çalışmaya karar verdi. Mezun olduktan sonra İstanbul’da çeşitli restoranlarda çalıştıktan sonra Çırağan Sarayı Kempinski’ de çalıştı. Daha sonra Divan, Ağaoğlu My City, Titanic gibi otellerde de görev almanın ardından Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de çalışmaya başladı.

İş hayatı dışında yurt içi ve yurt dışı organizasyonlara katılarak madalyalar aldı.

SEDAT YAMAN'IN MASTERCLASS PASTA TARİFİ NEDİR?

Yarışmacılar Sedat Yaman'ın pastasına en yakın pastayı yapmak için adeta ecel terleri dökecek. Masterchef yeni bölüm fragmanını izleyenler şimdiden Sedat Yaman'ın pasta tarifini araştırmaya başladı. Sedat Yaman'ın Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında pasta yapımı sırasında "Blenderı ne kadar iyi yaparsanız, o kadar parlak çıkar" diyerek yarışmacılara ipucu verdiği görülüyor.

Masterchef yeni bölüm yayınlandıktan sonra Sedat Yaman'ın Masterclass pasta tarifi haberimiz içerisinde yer alacak.

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