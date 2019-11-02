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02 Kasım 2019 Cumartesi 10:34:43 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 10:36:05

Paşayeva: ABD Kongresi'nin kararı Türkiye'den intikam alma çabası

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisinde kabul edilen Ermeni iddialarını içeren tasarı hakkında 'Amerika Kongresi'nde alınan karar Türkiye'ye baskıydı, Türkiye'den intikam alma çabasıydı.' dedi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "5. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni"ne katılan Paşayeva, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen Ermeni iddialarına ilişkin tasarıyı eleştiren Paşayeva, "Amerika Kongresi’nde alınan karar Türkiye'ye baskıydı, Türkiye'den intikam alma çabasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Paşayeva, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile büyük oyunu bozduğunu belirterek, "Türkiye, 'Siz ne yaparsanız yapın, biz sınır güvenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü tehdit eden bu terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız, bunlara karşı mücadele edeceğiz' şeklinde çok önemli bir duruş sergiledi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi duruşundan vazgeçirmek ve baskı uygulamak için böyle kararlar alındığını söyleyen Paşayeva, bu kararları kınadıklarını ve Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı.

Sadece sözde değil gerekirse canlarıyla da Türkiye'nin yanında olduklarını kaydeden Paşayeva, gerektiği takdirde Türkiye için şehit olmaya hazır olduklarını söyledi.

"Türkiye zayıflarsa Türk dünyası zayıflar"

Büyük güçlerin bölgedeki büyük oyunlarının arkasında Türkiye'yi zayıflatma niyeti olduğuna dikkati çeken Paşayeva, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye zayıflarsa Türk dünyası zayıflar. Türk dünyası zayıflarsa Türk devletlerine çok kötü etki verir. Her coğrafyada yaşayan Türk milletinin, evlatlarının yanında her zaman kardeş Türkiye'miz var. Onun gücü daha çok olursa o zaman bizim, hepimizin, devletlerimizin, toplumlarımızın yanında daha güçlü durur. Ama zayıflarsa o zaman duramaz. O yüzden de biz hepimiz kardeş Türkiye'mizin yanındayız, onun güçlenmesinin yanındayız."

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı ikiyüzlü siyasetini açık açık söylediklerini ifade eden Paşayeva, "Terörle mücadele diyorsunuz ama maalesef terörle mücadelede Türkiye'ye destek vermemeniz bir tarafa Türkiye aleyhine çalışan terör örgütlerine destek veriyorsunuz. Bu nasıl terörle mücadele anlayışıdır?" sorusunu yöneltti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bir milletin iki diasporası olmaz" sözünü hatırlatan Paşayeva, "Azerbaycan, Türkiye diasporası dışarda bir olacak, beraber olacak, haklarımızın savunulmasında beraber çalışacak. Bizim diasporadaki insanlarımız Avrupa'da, Batı'da daha daha aktif olacaklar, gerçekleri daha çok anlatacaklar. Türkiye'nin haklı mücadelesini daha çok anlatacaklar. Bu algı operasyonlarının arkasında nelerin dayandığını anlatacaklar." şeklinde konuştu.

"Beraberliğimiz artarsa büyük oyunları bozabiliriz"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara işaret eden Paşayeva, şunları kaydetti: "Türkiye de bizim vatanımızdır. Bizim dedelerimiz bunu hayatıyla bize anlatmışlar. Biz bugün de söz konusu vatansa gerisi teferruattır deyip Türkiye'nin terörle mücadelesinde daha çok yanında olacağız. Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan ile mücadelesinde, topraklarımızı işgalden azad etme mücadelesinde daha çok yanında olacağız. Kerküklü kardeşlerimizin, Suriye Türkmendağı'nda yaşayan Bayırbucak'ta yaşayan kardeşlerimizin daha çok yanında olacağız. Çünkü birlik beraberliğimiz artarsa o büyük oyunları daha çok bozabiliriz. Çünkü bu büyük oyunların içeriğine eğer bir bütün olarak bakarsak hedefinde bizler varız. O yüzden biz de bu büyük oyunları bozmak için birlik beraberliğimizi güçlendireceğiz. Bu yüzden kardeş Türkiye'mizin yanındayız. Biz bu mesajı verdik, Türkiye yalnız değil."

Arap Ligi'nin aldığı kararları da kınayan Paşayeva, "Arap Ligi ne karar almış umurumuzda değil, kınıyoruz. Türkiye her zaman Müslüman dünyasının yanında oldu. Arap Ligi'nde, Arap Birliği'nde çıkan o kadar adaletsiz, haksız bir karar ki Türkiye'ye karşı Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararı da ABD'nin aldığı kararı da biz hepsini kınıyoruz." şeklinde konuştu.

(AA)

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