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02 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 01:09:41

Pasaport polisine özel üniforma

İçişleri Bakanlığı, yaptırdığı anketin ardından, pasaport polislerinin üniformasında değişikliğe gitti. Polisler turistleri artık turkuvaz renkli ve Turkey yazılı yeleklerle karşılıyor. 

Havalimanlarındaki pasaport polislerinden memnuniyeti değerlendiren cihazlardan sonra görevli emniyet personelinin kıyafetlerinde de değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın, havaalanlarında “yolcu memnuniyeti ölçme ve değerlendirme anket çalışması” başlattığı, havaalanlarına yerleştirilen cihazlarla, yolculara hizmet veren pasaport polislerinin genel davranış ve tutumlarının değerlendirmeye tabi tutulduğu bildirildi. 

TURKUVAZ RENKLİ YELEK 

Uygulamanın Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dildeki anket cihazlarıyla gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, “Bakanlık şimdi de her gün binlerce yolcunun giriş-çıkış yaptığı hudut kapılarında, vitrin konumunda bulunan pasaport polislerine ilişkin yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Hudut kapılarında 100 milyondan fazla yolcuyu karşılayan polisler, artık turkuvaz renkli, ön kısmında ‘Turkey’ yazısı bulunan özel tasarım yelekleri giymeye başladı” denildi. 

YÜZDE 275 ARTIŞ VAR 

Yaklaşık 3 bin personelle 1350 bölümde pasaport kontrol hizmetinin verildiği anlatılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: “Her gün binlerce yolcunun giriş-çıkış yaptığı hudut kapılarında, 2000 yılında giriş-çıkış yapan yolcu sayısı 29 milyon iken 2010 yılında bu sayı 75 milyona, 2018 yılında 109 milyona yükseldi. 2019'da ise 114 milyon yolcu giriş-çıkış gerçekleştirdi. Son 20 yıl esas alındığında, hudut kapılarında yolcu giriş-çıkış sayılarında yüzde 275'lik artış görüldü.” 

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