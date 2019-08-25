Parti tüzüğünü yok saydı! Kadın alıkoydu Akşener korudu

Meral Akşener’in Türkiye’yi sarsan Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşım, İP’teki bir dizi skandalı ortaya çıkardı. Eski İP İletişim ve Propagandadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, Twitter hesabından Akşener’in açıklamalarına yönelik paylaşımlar yaptı.

TÜZÜĞE AYKIRI

Taşkaya paylaşımında, “İyi Parti’de Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, parti tüzüğünde açık madde olmasına rağmen, tüzüğe aykırı olarak, cinsel amaçlı alıkoyma suçundan yargılanıp ceza almasına rağmen halen il başkanı! Duyarlı bir vatandaş parti sekreterine konuyu iletmiş. Samimiyetlerini göreceğiz” ifadelerini kullanıp söz konusu dilekçeyi paylaştı.

KOL KANAT GERİLDİ

İP Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, 2011’de evli olmasına rağmen bir kadını zorla kaçırdı. Aydın, Antalya Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, cinsel amaçlı alıkoyma suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Parti tüzüğünün 4. maddesinde, kadına şiddet ve cinsel istismar suçlarından mahkûmiyet hükmü bulunanların üye olamayacağı belirtiliyor. Buna rağmen il başkanı yapılan Aydın, görevine hâlâ devam ediyor.

OLAYIN ÜSTÜ ORTÜLDÜ

Adem Taşkaya sosyal medyadaki hesabında, İP Genel Merkezi’nde yaşanan bir başka olayı daha paylaştı. Taşkaya paylaşımında, “Genel merkezin iletişim biriminde çalışan genç bir kadına duygusal ve fiziki şiddet uygulanıp, itibar infazı yapıldığında susan ve meselenin üstünü örten Akşener, şimdi kadına şiddetten dem vuruyor. Akşener! Gücün yetiyorsa sen önce kendi merkezinde kadın haklarına sahip çık” ifadelerini kullandı. Söz konusu kişinin üst düzey bir İP yöneticisi olduğu ve olayın yargıya intikal ettiği öğrenildi.