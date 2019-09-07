Paralel Devlet Yapılanması'nın hücre evinde FETÖ şüphelisi F.G.'ye ait 70 hard disk ele geçirildi

  • Bist 100
    98987.5
  • Dolar
    5,7159
  • Euro
    6,3247
  • Altın
    279,1620
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Okullar 9 Eylül Pazartesi saat kaçta açılıyor? Yeni okul zili sesi nasıl? Okullar 9 Eylül Pazartesi saat kaçta açılıyor? Yeni okul zili sesi nasıl?
3 büyüklerin ilk 11'lerin yaş ortalamaları belli oldu 3 büyüklerin ilk 11'lerin yaş ortalamaları belli oldu
Birçok kişinin infaz emirlerini veren DEAŞ'ın sözde 'kadı'sı İstanbul'da yakalandı Birçok kişinin infaz emirlerini veren DEAŞ'ın sözde 'kadı'sı İstanbul'da yakalandı
İdlib'den kaçanların ortak çığlığı: Türkiye’den başka sahip çıkanımız yok İdlib'den kaçanların ortak çığlığı: Türkiye’den başka sahip çıkanımız yok
Luiz Gustavo, liderlik özellikleri, klası ve çalışkanlığıyla Yanal'dan tam puan aldı Luiz Gustavo, liderlik özellikleri, klası ve çalışkanlığıyla Yanal'dan tam puan aldı
YDS 2019 sınavı ne zaman? YDS sınavı saat kaçta? YDS 2019 sınavı ne zaman? YDS sınavı saat kaçta?
Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz Güle oynaya boşandı! Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz Güle oynaya boşandı!
F.Bahçe'de Volkan Demirel mentörlük yapıp, transferde oyuncu izleyecek F.Bahçe'de Volkan Demirel mentörlük yapıp, transferde oyuncu izleyecek
Fatinoğlu; Rakiplerimiz birleşmiştir Fatinoğlu; Rakiplerimiz birleşmiştir
Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra 16.7 milyonluk kiralık araç ihalesi yapmış! Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra 16.7 milyonluk kiralık araç ihalesi yapmış!
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli dakikalar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli dakikalar
Fenerbahçe’nin, Gomis’e transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı Fenerbahçe’nin, Gomis’e transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı
32 yaşındaki Bekir E.'nin 16 yaşındaki Hümeyra'yı öldürdüğü anlar ortaya çıktı ancak paylaşılmadı 32 yaşındaki Bekir E.'nin 16 yaşındaki Hümeyra'yı öldürdüğü anlar ortaya çıktı ancak paylaşılmadı
Paralel Devlet Yapılanması'nın hücre evinde FETÖ şüphelisi F.G.'ye ait 70 hard disk ele geçirildi Paralel Devlet Yapılanması'nın hücre evinde FETÖ şüphelisi F.G.'ye ait 70 hard disk ele geçirildi
Burcunuz bugün size ne söylüyor? Günlük burç yorumları 7 Eylül 2019 sizlerle.. Burcunuz bugün size ne söylüyor? Günlük burç yorumları 7 Eylül 2019 sizlerle..
84 gündür kayıptı ceset ona ait çıktı 84 gündür kayıptı ceset ona ait çıktı
Avustralya’da yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi Avustralya’da yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi
Kırklareli'nde kuyuya düşen köpeği itfaiyeciler kurtardı Kırklareli'nde kuyuya düşen köpeği itfaiyeciler kurtardı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 4 adet azaldı ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 4 adet azaldı
Sezonu şampiyon olarak tamamlayacak takım 230 milyon TL yayın geliri elde edecek Sezonu şampiyon olarak tamamlayacak takım 230 milyon TL yayın geliri elde edecek
Beşiktaş’ın kayıp transferi Boyd! Yokları oynuyor! Beşiktaş’ın kayıp transferi Boyd! Yokları oynuyor!
Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da! 100 metreden fazla yaklaşanı batırıyor Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da! 100 metreden fazla yaklaşanı batırıyor
CHP’li belediyelerde zam furyası başladı! Kervanın lideri İmamoğlu CHP’li belediyelerde zam furyası başladı! Kervanın lideri İmamoğlu
Kaldırıma uzandılar... Ekmek teknelerinden ellerini bir an olsun çekmediler... Küçük çocukların yaşam mücadelesi Kaldırıma uzandılar... Ekmek teknelerinden ellerini bir an olsun çekmediler... Küçük çocukların yaşam mücadelesi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:00:29 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:38:34

Paralel Devlet Yapılanması'nın hücre evinde FETÖ şüphelisi F.G.'ye ait 70 hard disk ele geçirildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait hücre evine düzenlenen operasyonda 70 hard disk ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde FETÖ/PDY ait hücre evi olduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polis, örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen F.G'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada ise 70 hard disk ve kağıt imha makinesi ele geçirildi. Hard diskler incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ