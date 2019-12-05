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05 Aralık 2019 Perşembe 17:03:29 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 17:43:15

Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ) "VIP dinleme" davasında flaş gelişme

Paralel Devlet Yapılanması/Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu 210 sanığın yargılandığı "VIP dinleme" davasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarının tamamlanmasının ardından sanıkların son sözleri soruldu.

Sanıklardan eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, terör örgütü üyesi olmadığını belirterek mahkemeden adil bir karar verilmesini istedi.

Başka bir suçtan tutuklu olan eski emniyet müdürlerinden Yurt Atayün, müfettiş raporlarına dayanarak hakkında dava açıldığını, "örgüt üyeliği" suçundan davanın reddine karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Tutuksuz sanıklardan Murat Ahmetoğlu, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde benzer suçlamalarla yargılanarak ceza aldığını, bu nedenle hakkındaki davanın reddedilmesini istedi. Herhangi bir suç işlemediğini savunan Altıparmak, "Ben terörist değilim." diyerek beraatını istedi.

 Sanıklardan eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Selahaddin Dinçer, ByLock kullandığı iddiasını kabul etmediğini ve usulsüz dinlemede bir rolünün bulunmadığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Daha önce, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığı ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan Sadettin Akgüç, usulsüz dinlemelerin yapıldığı belirtilen şubelerde görev almadığını, suçsuz olduğunu beyan ederek beraatını istedi.

Benzer suçlamalarla 3 ayrı davada yargılandığını belirten eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, ByLock kullandığı iddiasını ve dosya kapsamındaki bütün suçlamaları reddettiğini belirtti. Kırcılı, herhangi bir suç işlemediğini ve yapıldığı iddia edilen usulsüz dinlemelerde rolünün bulunmadığını söyledi.

Eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hami Güney, "Ben hayatım boyunca terörle mücadele ettim. Hiçbir terör örgütüyle irtibatım olmadı, olamaz. Tüm suçlardan beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Karar tarihi belli oldu

Diğer sanıkların da son sözlerini dinleyen mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, nihai karar için duruşmayı 22 Ocak 2020'ye erteledi.

AA

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