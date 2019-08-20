"Paralar millete harcanacak"

İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan Ahmet Türk’ün yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, belediyeye gelişinde vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Vali Yaman ilk açıklamasında, “Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak” ifadelerini kullandı..

İLK İŞİ ŞEHİT YAKINLARI OLDU

Yaman, “Daha önce de geldiğimizde vatandaşlarımıza ‘Sizin için çalışacağız.’ demiştik. Bundan sonra da öncelikle kadınlar, gençler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar olmak üzere 850 bin Mardinlinin tamamına hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı. Mardin Valisi Mustafa Yaman ilk iş olarak, HDP’li Ahmet Türk’ün kovduğu 11 şehit yakınını yeniden işe aldı. HDP döneminde çıkarılan işçilerin tamamının da, önümüzdeki günlerde yeniden işe alınacağı açıklandı.