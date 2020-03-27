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27 Mart 2020 Cuma 23:44:06 | Son Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 23:46:03

Pandemi hastanesi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi yapıldı?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim olan pandemik hastalıkla mücadele için Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde gerekli şartların mevcut olduğu tüm vakıf ve devlet hastanelerinin pandemi hastanesi olarak kabul edildiğini duyurmuştu. Peki hangi hastaneler pandemi hastanesi yapıldı?

Corona virüsü genelgesi ile özel ve vakıf hastaneleri pandemi hastanesi yapıldı. Vatandaşlar pandemi nedir, pandemi hastanesi ne demek merak ediyor. İşte yanıtı…

PANDEMİ HASTANESİ NEDİR?

Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerinden en az ikisinin bulunduğu ve üçüncü seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler pandemi yani geniş bir alan etki gösteren salgın hastalıklarla mücadele hastanesi kabul edilir.

HANGİ HASTANELER PANDEMİ HASTANESİ YAPILDI?

Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların corona tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur. Salgın hastalıklarla mücadele gerekli şartları sağlayan tüm devlet ve vakıf hastaneleri pandemi hastanesi olarak kabul ediliyor.

PANDEMİ NEDİR?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.

PANDEMİK HASTALIK NEDİR?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.

Yaygın ölümcül hastalıklar ve pandemikler arasındaki farklar

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tanımlamasına göre bir pandemik ancak aşağıdaki üç koşulu sağladığında başlamış sayılır:

-Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı,
-Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması,
-Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması,

Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak nitelendirilemez, aynı zamanda bulaşıcı olması gereklidir. Örneğin, kanser, insanlarda çok sayıda ölüme sebep olan bir hastalık olmasına rağmen bulaşıcı olmadığı için pandemi olarak adlandırılmamaktadır. (Bazı kanser türlerinin bulaşıcı etmenler tarafından ortaya çıkabildiği unutulmamalıdır).

Tarihteki pandemiler;

Kara veba
Kolera
Grip
Tifo
Domuz gribi
COVID-19

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