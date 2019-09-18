Palu Ailesi davasında son durum nedir? Palu Ailesi Gaz lambası tekniği nedir?

Palu Ailesi davası, gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Palu Ailesi davasında son durum nedir? merak ediliyor. Kocaeli’de 6 kişilik Palu ailesinin yargılandığı davada son olarak savunma yapan Palu ailesinin avukatı, Tuncer Ustael’de narsist kişilik bozukluğu olduğu ve diğer sanıklar üzerinde ‘gaz lambası’ tekniğiyle baskı kurarak, istediklerini yaptırabildiğini açıkladı. Bunun üzerine, Palu Ailesi Gaz lambası tekniği nedir? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

PALU AİLESİ DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

Palu Ailesi davasında tahliye yapılmadı. Mahkeme yeniden sağlık raporu istemini reddetti. Kocaeli’de 6 kişilik Palu ailesinin yargılandığı davada savunma yapan Palu ailesinin avukatı, Tuncer Ustael’de narsist kişilik bozukluğu olduğu ve diğer sanıklar üzerinde ‘gaz lambası’ tekniğiyle baskı kurarak, istediklerini yaptırabildiğini açıkladı.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili bir televizyon programında, Meryem Tanhal ve Kızı Melike Tanhal'ın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. Cinayetle ilgili ise 9 Ocak'ta Palu ailesine yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.

GAZ LAMBASI TEKNİĞİ NEDİR?

Gaslighting, bir psikolojik manipülasyon ve taciz yöntemi. Bireyin kendi hafıza, algı ve akıl sağlığını sorgulayıp irdelemeye iten bir çeşit kötü yönlendirme. Bireyde veya seçilen grupta şüphe uyandırma, kalcı inkâr, çelişki ve yalan yoluyla peyderpey dikte edilir ve fark edilmesi kimi zaman güçtür.

Terim adını Gas Light (Gaz Lambası) adlı 1938 yapımı bir filmden almaktadır. Oyundaki erkek karakter eşini deli olduğuna iknâ etmeye çalışıyor ve gaz lambasını söndürdüğünde eşi bunun gerçek olmadığı ve uydurulmuş bir şey olduğunun farkına varıyor. Gaslighting yaşanan ikili ilişkilerde baskın olan birey idealleştirme, değersizleştirme ve gözden çıkarma şeklindeki üç aşamayı izliyor. Baskın ve maniple etme amacındaki birey ilk olarak birlikteliklerinin harika olduğu algısı yaratıp hayran olma safhasına geçilir. Bir sonraki ve en zor olan evre, yani değersizleştirme evresinde hayranlık duyulan birey sorunlu, ideal olmayan ve hiçbir şeyi beceremeyen bir kişiye evriltilir. Gözden çıkarma safhasında ise mağdur terk edilerek yeni arayışlara içine girilir. Bu dikteye maruz kalan kurbanlar sık sık kendilerini özür dilerken bulabilirler.