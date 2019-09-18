Palu Ailesi davasında son durum nedir? Palu Ailesi Gaz lambası tekniği nedir?

  • Bist 100
    101057
  • Dolar
    5,6902
  • Euro
    6,2909
  • Altın
    275,5960
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Avrupa Ligi'ne İspanyol ve İtalyan teknik direktör damgası Avrupa Ligi'ne İspanyol ve İtalyan teknik direktör damgası
Türk ve Slovak takımları 12. kez karşı karşıya gelecek Türk ve Slovak takımları 12. kez karşı karşıya gelecek
Konya Stadyumu'nda, PKK için keşif yapmışlardı! Cezası belli oldu Konya Stadyumu'nda, PKK için keşif yapmışlardı! Cezası belli oldu
Trabzonspor, İspanya şanssızlığına son vermek istiyor Trabzonspor, İspanya şanssızlığına son vermek istiyor
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Hatay'da 2 gündür aranıyordu, otomobilinde cesedi bulundu Hatay'da 2 gündür aranıyordu, otomobilinde cesedi bulundu
Siyonist katiller Filistinli kadını vurdu, yardımı engelleyerek ölmesini bekledi Siyonist katiller Filistinli kadını vurdu, yardımı engelleyerek ölmesini bekledi
Kays Said: Tunus dünyaya açık kalacak Kays Said: Tunus dünyaya açık kalacak
AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 25 futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 25 futbolcu
BM'den FETÖ'ye 8 bin km'lik eskort! BM'den FETÖ'ye 8 bin km'lik eskort!
HDP'li Karayazı Belediyesi'ne Kaymakam Tabakcıoğlu Başkan Vekili oldu HDP'li Karayazı Belediyesi'ne Kaymakam Tabakcıoğlu Başkan Vekili oldu
Konya'da DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı Konya'da DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla
Devler Ligi'nde en çok maça çıkan 25 oyuncu Devler Ligi'nde en çok maça çıkan 25 oyuncu
Diyarbakır'da terör operasyonunda 6 milyon 718 bin kök Hint keneviri ele geçirildi Diyarbakır'da terör operasyonunda 6 milyon 718 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Şanlıurfa’da hasadı yeni yapılan tonlarca pamuk yandı Şanlıurfa’da hasadı yeni yapılan tonlarca pamuk yandı
Muriç, Tottenham ve Manchester United'ın scout ekiplerini hayal kırıklığına uğrattı Muriç, Tottenham ve Manchester United'ın scout ekiplerini hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Gül: Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın Bakan Gül: Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın
Türkiye'de gelir dağılımı rakamları açıklandı Türkiye'de gelir dağılımı rakamları açıklandı
Palu Ailesi davasında son durum nedir? Palu Ailesi Gaz lambası tekniği nedir? Palu Ailesi davasında son durum nedir? Palu Ailesi Gaz lambası tekniği nedir?
Yerli üretimde öncelikli ürünler için liste yayımlandı Yerli üretimde öncelikli ürünler için liste yayımlandı
BMC'den yeni yerli araçlar geliyor BMC'den yeni yerli araçlar geliyor
Babasına at yarışı oynatan ganyan bayi sahibini öldürdü Babasına at yarışı oynatan ganyan bayi sahibini öldürdü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Eylül 2019 Çarşamba 10:54:35 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:55:38

Palu Ailesi davasında son durum nedir? Palu Ailesi Gaz lambası tekniği nedir?

Palu Ailesi davasında son durum nedir? Palu Ailesi Gaz lambası tekniği nedir? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. 21 Aralık’ta Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına başvuruda bulunan Palu ailesindeki son durum merak ediliyor. Palu Ailesi davası, Müge Anlı yeni sezonda işlenmeye ve son dakika gelişmeleri paylaşılmaya devam ediliyor. Kocaeli’de 6 kişilik Palu ailesinin yargılandığı davada savunma yapan Palu ailesinin avukatı, Tuncer Ustael’de narsist kişilik bozukluğu olduğu ve diğer sanıklar üzerinde gaz lambası’ tekniğiyle baskı kurarak, istediklerini yaptırabildiğini açıkladı..

Palu Ailesi davası, gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Palu Ailesi davasında son durum nedir? merak ediliyor. Kocaeli’de 6 kişilik Palu ailesinin yargılandığı davada son olarak savunma yapan Palu ailesinin avukatı, Tuncer Ustael’de narsist kişilik bozukluğu olduğu ve diğer sanıklar üzerinde ‘gaz lambası’ tekniğiyle baskı kurarak, istediklerini yaptırabildiğini açıkladı. Bunun üzerine, Palu Ailesi Gaz lambası tekniği nedir? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

PALU AİLESİ DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

Palu Ailesi davasında tahliye yapılmadı. Mahkeme yeniden sağlık raporu istemini reddetti. Kocaeli’de 6 kişilik Palu ailesinin yargılandığı davada savunma yapan Palu ailesinin avukatı, Tuncer Ustael’de narsist kişilik bozukluğu olduğu ve diğer sanıklar üzerinde ‘gaz lambası’ tekniğiyle baskı kurarak, istediklerini yaptırabildiğini açıkladı.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili bir televizyon programında, Meryem Tanhal ve Kızı Melike Tanhal'ın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. Cinayetle ilgili ise 9 Ocak'ta Palu ailesine yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.

GAZ LAMBASI TEKNİĞİ NEDİR?

Gaslighting, bir psikolojik manipülasyon ve taciz yöntemi. Bireyin kendi hafıza, algı ve akıl sağlığını sorgulayıp irdelemeye iten bir çeşit kötü yönlendirme. Bireyde veya seçilen grupta şüphe uyandırma, kalcı inkâr, çelişki ve yalan yoluyla peyderpey dikte edilir ve fark edilmesi kimi zaman güçtür.

Terim adını Gas Light (Gaz Lambası) adlı 1938 yapımı bir filmden almaktadır. Oyundaki erkek karakter eşini deli olduğuna iknâ etmeye çalışıyor ve gaz lambasını söndürdüğünde eşi bunun gerçek olmadığı ve uydurulmuş bir şey olduğunun farkına varıyor. Gaslighting yaşanan ikili ilişkilerde baskın olan birey idealleştirme, değersizleştirme ve gözden çıkarma şeklindeki üç aşamayı izliyor. Baskın ve maniple etme amacındaki birey ilk olarak birlikteliklerinin harika olduğu algısı yaratıp hayran olma safhasına geçilir. Bir sonraki ve en zor olan evre, yani değersizleştirme evresinde hayranlık duyulan birey sorunlu, ideal olmayan ve hiçbir şeyi beceremeyen bir kişiye evriltilir. Gözden çıkarma safhasında ise mağdur terk edilerek yeni arayışlara içine girilir. Bu dikteye maruz kalan kurbanlar sık sık kendilerini özür dilerken bulabilirler.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ