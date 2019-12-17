17 Aralık Paladyum fiyatı ne kadar? Paladyum nedir, nerede bulunur?

Paladyum nedir, nerede bulunur? Paladyum fiyatı ne kadar? sorularının yanıtı merak ediliyor. Paladyumun fiyatlarındaki yükseliş vatandaşlarda merak uyandırdı. Paladyum bu yıl başından beri yüzde 58 yükseliş kaydetti. Paladyumun bu yılki yükselişinde süregelen küresel arz açığı etkili oldu. Piyasa gözlemcileri söz konusu açığın doldurulmasının son derece zor olacağını belirtiyorlar. Haberi gören vatandaşlar paladyum ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Paladyum ile ilgili merak edilenler haberimizde..

PALADYUM NEDİR?

Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılır ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların% 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürür (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik , ilaç , hidrojen arıtma , kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı ve mücevherlerde de kullanılmaktadır. Paladyum, yakıt hücrelerinin önemli bir bileşenidir.elektrik, ısı ve su üretmek için hidrojeni oksijenle reaksiyona sokar.

Paladyum ve diğer PGM'lerin cevher yatakları nadirdir. Güney Afrika'daki Transvaal Havzayı kapsayan Bushveld Igneous Kompleksinin norit kuşağında en geniş çökeller bulunmuştur; Stillwater Kompleks içinde Montana, Amerika Birleşik Devletleri; Sudbury Havzası ve Thunder Bay Bölge ait Ontario, Kanada; ve Rusya'daki Norilsk Kompleksi. Geri dönüşüm de çoğunlukla hurda katalitik konvertörlerden kaynaklanmaktadır. Çok sayıda başvuru ve sınırlı tedarik kaynağı, önemli yatırım ilgisi ile sonuçlanmaktadır.

PALADYUM FİYATI NE KADAR?

Bloomberght'de yer alan habere göre, Spot piyasada işlem gören paladyum yüzde 1.1 yükselişle ons başına 2,000.35 dolar seviyesinden işlem görerek rekor kırmasının ardından TSİ 08:42'de yüzde 0.94 artıda 1,997.87 dolar oldu.

Paladyum bu yıl başından beri yüzde 58 yükseliş kaydetti. Paladyumun bu yılki yükselişinde süregelen küresel arz açığı etkili oldu. Piyasa gözlemcileri söz konusu açığın doldurulmasının son derece zor olacağını belirtiyorlar.

BMO Capital Markets'tan Tai Wong, 2 bin dolar seviyesinin aşılması öncesinde “Çoğu durumda yüksek fiyatların tedavisi yine yüksek fiyattır. Ancak bu paladyum için geçerli değil. Bu şu demek; hammaddelerde yükseliş yeni üretimi getirir ve bu da yükselişi geri alacak şartları tetikler.” dedi.

Otomobil endüstrisinde 2019 yılında devreye giren daha sıkı emisyon düzenlemeleri paladyuma yönelik talebi artırdı. Ancak arz, talepteki yükselişe cevap veremedi. Citigroup Inc. yukarı yönlü hareketin 2020'nin ilk yarısında 2,500 dolara ulaşma potansiyeli barındırdığını belirtiyor.

Spot piyasada işlem gören altın ise dolar karşısında onsu 1,477.13 dolarda fazla değişmedi. Altın bu yıl yüzde 15 civarında değer kazandı.

PALADYUM TARİHİ

William Hyde Wollaston, 1802 temmuz ayında yeni bir soy metalinin keşfini laboratuvar kitabında not etti ve aynı yılın Ağustos ayında paladyum adını verdi. Wollaston malzemeyi yeteri kadar saflaştırdı ve 1803 Nisan'ında Soho'daki küçük bir dükkanda keşfe isim vermeden teklif etti. Richard Chenevix'ten paladyumun bir platin ve civa alaşımı olduğu sert eleştirisinden sonra, Wollaston anonim olarak 20 İngiliz sterlini ödüllendirdi 20 tane sentetik paladyum alaşımı için. Chenevix, Palladium üzerine deneylerini yayınladıktan sonra 1803'te Copley Madalyası aldı.

PALADYUM NERELERDE KULLANILIYOR?

Bugün en büyük paladyum kullanımı katalitik konvertörlerde kullanılır. Paladyum ayrıca mücevher yapımında, diş hekimliğinde, saat yapımında, kan şekeri test şeritlerinde, uçak bujilerinde, cerrahi aletlerde ve elektrik temaslarında kullanılır. Ayrıca profesyonel enine (konser veya klasik) oluklar yapmak için kullanılır. Bir mal olarak, paladyum külçe sahip ISO birimi kodları XPD ve 964 palladyum gibi kodlar için sadece dört metallerden biri, diğerleri olmak olan altın, gümüşve platin. Hidrojeni emdiği için, paladyum 1989 yılında başlayan tartışmalı soğuk füzyon deneylerinin önemli bir bileşenidir.